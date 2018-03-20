|Кнопкодавство процветает: в Раде нардеп проголосовал сразу за шестерых
|20.03.2018 15:25
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Народный депутат от группы "Видродження" Антон Яценко во время заседания Верховной Рады во вторник, 20 марта, проголосовал сразу за шестерых своих коллег. Видеозапись этого момента была обнародована в Twitter-аккаунте движения "Честно".
Согласно видеоролику, спикер парламента Андрей Парубий поставил на голосование проект закона №8099. Яценко же успел нажать кнопки за шестерых своих коллег. При этом весь зал его поддерживал и скандировал: "Антон, давай! Антон. Молодец!".
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