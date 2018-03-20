Народный депутат от группы "Видродження" Антон Яценко во время заседания Верховной Рады во вторник, 20 марта, проголосовал сразу за шестерых своих коллег. Видеозапись этого момента была обнародована в Twitter-аккаунте движения "Честно".

Согласно видеоролику, спикер парламента Андрей Парубий поставил на голосование проект закона №8099. Яценко же успел нажать кнопки за шестерых своих коллег. При этом весь зал его поддерживал и скандировал: "Антон, давай! Антон. Молодец!".

У кнопкодава-рецидивіста з @Vidrodzhennia Яценка з'явились "вболівальники" у @verkhovna_rada



Сьогодні під час кнопкодавства за шістьох - йому в залі кричали "Антон! Давай, Антон!" Інші депутати, зокрема з @NarodnyiFront, бачили порушення, але просто сиділи і сміялись. pic.twitter.com/sJErxPsRgf — ЧЕСНО (@chesno_movement) 20 марта 2018 г.

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