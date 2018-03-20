|Скучали по мне? Жители Лондона испугались гигантского Путина с оскалом (видео)
|20.03.2018 15:28
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В центре Лондона любители Владимира Путина устроили провокацию
На фасаде британского министерства иностранных дел Великобритании на Даунинг-стрит появилась огромная проекция с оскалом российского диктатора.
Утверждается, что акцию провела российская арт-группа Philosoraptors, пишет со ссылкой на .
Рядом с лицом Владимира Путина была надпись «Miss me?» («Скучали по мне?»). Видео, на котором запечатлен перформанс на здании , разместила в Сети арт-группа Philosoraptor. Сообщается, что таким образом активисты хотели призвать британцев ценить “выбор” россиян.
Как сообщалось ранее, 18 марта в Российской Федерации прошли выборы президента. В Центральной избирательной комиссии заявили, что по результатам обработки 99,75% бюллетеней Путин набрал 76,67% голосов.
Сегодня, 19 марта, передал Брюсселю список тех, кто принимал участие в организации и проведении незаконных выборов Путина в оккупированном Крыму. Известно, что в список попали 140 человек, теперь они могут попасть под новые санкции Европейского Союза.