Погода, Новости, загрузка...
Скучали по мне? Жители Лондона испугались гигантского Путина с оскалом (видео)
20.03.2018 15:28
Скучали по мне? Жители Лондона испугались гигантского Путина с оскалом (видео) По теме:

В центре Лондона любители Владимира Путина устроили провокацию

На фасаде британского министерства иностранных дел Великобритании на Даунинг-стрит появилась огромная проекция с оскалом российского диктатора.

Утверждается, что акцию провела российская арт-группа Philosoraptors, пишет  со ссылкой на .

Рядом с лицом Владимира Путина была надпись «Miss me?» («Скучали по мне?»). Видео, на котором запечатлен перформанс на здании , разместила в Сети арт-группа Philosoraptor. Сообщается, что таким образом активисты хотели призвать британцев ценить “выбор” россиян.

Как сообщалось ранее, 18 марта в Российской Федерации прошли выборы президента. В Центральной избирательной комиссии заявили, что по результатам обработки 99,75% бюллетеней Путин набрал 76,67% голосов.

 

Сегодня, 19 марта, передал Брюсселю список тех, кто принимал участие в организации и проведении незаконных выборов Путина в оккупированном Крыму. Известно, что в список попали 140 человек, теперь они могут попасть под новые санкции Европейского Союза.







Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить