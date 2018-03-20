Работники чрезвычайных служб предупредили о возможных задержках в движении транспорта

"Пожарных вызвали на вокзал Виктория, чтобы прояснить причину запаха дыма. На месте находятся две бригады", - сообщили в пожарной службе Лондона, передает издание Express .

При этом работники чрезвычайных служб предупредили о возможных задержках в движении транспорта.

Дополнительных деталей инцидента не сообщается.

Вокзал Виктория уже эвакуировали ранее в этом месяце по сигналу тревоги, когда 8 марта всех пассажиров попросили покинуть здание. Тогда полиция возобновила работу вокзала через полчаса после начала эвакуации.