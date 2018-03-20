в четверг, 22 марта, рассмотрит представления на снятие неприкосновенности, задержание и арест внефракционного народного депутата Надежды Савченко.

"В среду будет рассматриваться вопрос в Комитете. Генпрокурор будет в четверг", - заявила представитель президента в парламенте Ирина , сообщила пресс-служба Блока Петра Порошенко, передает со ссылкой на .

анонсировала демонстрацию на заседании Рады видео о Савченко.

"Фракция БПП будет голосовать за все три позиции - снятие неприкосновенности, арест и задержание. Видео, которое вы увидите на заседании, шокирует все общество", - отметила .

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