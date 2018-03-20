Глава Еврокомисси Жан-Клод Юнкер, поздравляя президента РФ Владимира Путина, заявил, что позитивные отношения между Европейским союзом и Россией имеют решающее значение для безопасности Европы. "Я всегда утверждал, что позитивные отношения между Европейским союзом и Россией имеют решающее значение для безопасности нашего континента. Наша цель должна состоять в том, чтобы восстановить общий общеевропейский порядок безопасности", – отметил глава Еврокомиссии. Congratulations on your re-election, President #Putin. I have always argued that positive relations between the #EU and #Russia are crucial to the #security of our continent. Our objective should be to re-establish a cooperative pan-European security order. pic.twitter.com/PiEGg56DBN — Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) 20 березня 2018 р. Президентские выборы в РФ прошли 18 марта. По предварительным данным, явка составила 67,47%. После обработки 99,84% бюллетеней Путин лидирует с 76,66% голосов. Кроме Юнкера, из западных лидеров президента РФ официально поздравила с переизбранием только канцлер Германии Ангела Меркель. В Белом доме заявили, что президент США Дональд Трамп не намерен звонить Путину, чтобы поздравить с победой на выборах. В канцелярии президента Польши Анджея Дуды отметили, что глава польского государства не будет поздравлять главу Кремля сейчас, но не исключили, что он "отправит официальные, дипломатические и вежливые поздравления, когда президент Путин вступит в должность на следующий срок". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки что президента глава безопасности юнкер Теги: мир