Соглашение подписали во время визита в страну Порошенко

"Хочу поздравить всех украинский с тем, что наконец нам удалось договориться и подписать Соглашение о безвизовых путешествия Украинская в Катар и катаров в Украине. Это дает большее значение Украинский паспортам. Это означает еще большее уважение к Украинской. И будут созданы уникальные туристические возможности для Украинской в Катаре, и ожидается большое количество катаров [которые посетят Украину] ", - приводятся слова Порошенко на сайте президента.

Порошенко также отметил, что Доха является авиационным хабом и было запущено два самолета в день из Киева.

Соглашение предусматривает, что граждане Украины и граждане Государства Катар, пользующихся паспортами для выезда за границу, действительными не менее 6 месяцев с даты въезда в государства другой стороны, могут въезжать, выезжать, следовать транзитом и находиться без виз на ее территории сроком до 90 дней в течение 180 дней.

Подписание документа призвано помогать развитию сотрудничества между Украиной и Катаром как в консульско-правовой, так и экономической и гуманитарной сферах, вывести на новый уровень защиту прав и интересов юридических и физических лиц Украины в Катаре, активизировать контакты представителей бизнеса двух стран, открыть дополнительные возможности для национальных туристических отраслей, послужить расширению дружественных связей между народами Украины и Катара.