|АР: боевики "Исламского государства" захватили часть Дамаске
|20.03.2018 15:44
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Захватив квад, и деловые расширила свое присутствие в южных углах сирийской столицыСирийское правительство направило подкрепление в южный район провинции Дамаск, который был захвачен боевиками террористической группировки "Исламское государство" после нескольких дней боев.
Фото: reuters.com
Об этом сообщает The Associated Press .
Боевики и деловые поздно вечером в понедельник, 19 марта, захватили окраину Дамаска квад, которая была оставлена незанятой, поскольку правительственные войска сосредоточились на военной операции по возвращению контроля над восточной Гутой .
В Сирийский центр по мониторингу прав человека сообщили, что 36 военнослужащих и проправительственных повстанцев были убиты в ходе столкновений за район квад.
Захватив квад, и деловые расширила свое присутствие в южных углах сирийской столицы, после удержания в течение многих лет соседнего района Хаджри Аль-Асвад и палестинского лагеря "Ярмук".
Боевики и деловые в Twitter распространили свое заявление, где сообщается о захвате района квад.
Квад находился под контролем повстанцев, пока они не сдали эту территорию правительственным силам неделю назад после длительной осады.
Более 1000 повстанцев вместе с семьями решили оставить окрестности на севере страны вместо того, чтобы подчиниться правительству.
Напомним, в январе в результате бомбардировки штаб-квартира и командный центр группировки "Исламское государство" (и деловые) у города Аль-шкаф в сирийской провинции Дейр-эз-Зор были уничтожены .