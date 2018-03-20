Порошенко подытожил итоги визита в Катар: Это мощный толчок, который активизирует сотрудничество Украины со странам Залива

Президент Украины Петр Порошенко отметил, что во время официального визита в Катар состоялись интенсивные переговоры, в результате которых подписан ряд важнейших соглашений.

"Уверен в том, что это мощный толчок, который значительно активизирует сотрудничество Украины с странам Залива и, в частности с Катаром и Кувейтом", - цитирует П.Порошенко пресс-служба главы Украинского государства во вторник.

Президент отметил, что сейчас Катар инвестирует средства для того, чтобы обеспечить диверсификацию продовольственной безопасности и Украина здесь играет очень важную роль и для нее открываются уникальные возможности.

"Украинские предприятия представлены здесь на выставке (Qatar International Agricultural Exhibition-2018 – ИФ). Мы встретились с представителями бизнеса как Кувейта, так и Катара. Дополнительные очень большие возможности потенциальных инвестиций как в Украине, так и инвестиций в Катар", - рассказал П.Порошенко.

По его словам, украинские строительные производители ожидают возведение инфраструктуры при подготовке к Чемпионату мира по футболу в 2022 году, который состоится в Катаре. В частности, начнут строиться гостиницы, стадионы, транспортные развязки. Глава государства выразил уверенность в том, что в ближайшее время несколько известных украинских компаний будут участвовать в тендерах.

"Подписан ряд важнейших документов. В частности, подписаны документы по содействию инвестициям - взаимной защите инвестиций и избежании двойного налогообложения ", - также отметил П.Порошенко.

Глава Украинского государства также подчеркнул, что был подписан "амбициозный документ" о военно-техническом сотрудничестве и добавил, что во время переговоров с руководством Государства Катар была достигнута договоренность, что сфера двустороннего сотрудничества в оборонной промышленности будет очень широкой. "Я очень доволен результатами этих переговоров", - подчеркнул он и добавил, что уже в ближайшее время состоятся визиты групп, которые будут обрабатываться конкретные направления сотрудничества.

Президент также сообщил о создании межправительственной Совместной комиссии по экономическому, торговому и техническому сотрудничеству. Глава государства отметил, что достиг договоренности с эмиром Государства Катар и уже через несколько месяцев будет проведено первое учредительное заседание этой комиссии.

П.Порошенко также отметил, что был подписан Меморандум о взаимопонимании между Киевским национальным университетом имени Тараса Шевченко и "Университетом Катара", который, в частности, предусматривает обмен студентами и преподавателями.

Также дополнительно обсуждалась возможность изучения арабского языка украинскими военными и дипломатами в Катаре.