На территории штата Мэриленд Соединенных Штатов Америки в средней школе округа Сент-Мэри случилась стрельба. О происшествии пишет Washington post .

В соответствии с информацией издания, правоохранительные органы штата Мэриленд начали расследование по факту стрельбы на территории школы Great Mills High School.

В текущее время не имеется никаких деталей о травмированных либо пострадавших, также неизвестно о личности человека, который открыл стрельбу. По информации местных СМИ, вследствие обстрела пострадало множество людей, между них и дети. Стрельба началась во вторник, 20 марта, в 8:15.

По состоянию на нынешнее время, офис шерифа округа Сент-Мэри официально подствердил факт происшествия в школе, написав об этом на своей странице в Twitter. Родителей учеников попросили воздержаться от посещения детьми учебного заведения.

Как сообщал svodka.net, 13 марта, в Одессе пьяный мужчина стрелял из ружья по прохожим и автомобилям из окна собственной квартиры. В результате инцидента никто не пострадал.

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