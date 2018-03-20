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Гройсман: Мы ликвидировали дискриминацию, когда олимпийцы получали вознаграждения больше, чем паралимпийцы
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20.03.2018 15:52
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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поздравил украинских
спортсменов, которые вернулись с Паралимпиады в Пхенчхане. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке Гройсман –
паралимпийцам: Ваша победа – наша гордость, ваша
сила – пример для каждого из нас Фото: EPA "Мы познакомились
не так давно, но я точно знаю, все то, что помогает вам быть
лучшими, мы делали и делаем. Мы впервые ликвидировали
дискриминацию, когда олимпийцы получали вознаграждения больше, чем
паралимпийцы. Сегодня паралимпийцы и их тренеры получают точно
такие выплаты, как и олимпийские спортсмены. Ваша победа –
наша гордость, ваша сила – пример для каждого из нас", –
сказал Гройсман.Заместитель министра молодежи и спорта Николай
Даневич 19 марта заявлял, что Украина выплатит призерам зимних
Паралимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане более 90 млн грн. За
первое место каждый спортмен получит $125 тыс., за второе
место – $80 тыс., за третье место – $55 тыс.18 марта в
Пхенчхане завершились зимние Паралимпийские игры 2018
года. Первое место заняла паралимпийская сборная США.Украину
на Играх представлял 31 спортсмен, они завершили
соревнование на шестом месте в общем медальном зачете. В
активе сборной Украины 22 медали: семь золотых, семь серебряных и
восемь бронзовых.
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