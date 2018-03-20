|Авиакомпания Swiss восстановит полеты по маршруту Цюрих-Киев
|20.03.2018 15:52
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Авиакомпания будет осуществлять четыре раза в неделюАвиакомпания Swiss International Airlines, входящая в Lufthansa Group, 26 марта возобновит полеты в Международный аэропорт "Борисполь" (Киев) из Цюриха.
Фото: ria.ru
Партнерство с авиакомпанией Swiss позволит Украинский путешествовать в Швейцарию четыре раза в неделю - в понедельник, среду, пятницу и воскресенье, сообщает пресс-служба компании.
"Интерфакс-Украина" пишет, что авиакомпании, входящие в Lufthansa Group, намерены во время летней навигации 2018 увеличить количество рейсов в Киев.
Так, авиакомпания Lufthansa предложит шесть дополнительных рейсов в неделю из Франкфурта в Киев с 25 марта 2018 года, а авиакомпания Swiss вернется к работе на украинском маршруте и выполнять четыре рейса в неделю в Цюрих с 26 марта 2018 года.
Увеличивая количество рейсов из Франкфурта с 14 до 20 в неделю, Lufthansa дополнительно предоставлять шесть недельных рейсов ежедневно, кроме субботы, самолетами серии Airbus-320, предложив своим пассажирам места бизнес и эконом-класса.
Компания Swiss выполнять четыре рейса в неделю на самолетах А320, предложив места бизнес- и эконом-класса.
Напомним, что в горская лоукост авиакомпания Wizz Air с 25 ноября 2018 начнет выполнять рейсы Харьков-Вена дважды в неделю - по средам и воскресеньям.