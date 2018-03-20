Рада хочет признать Путина нелегитимным президентом РФ



Из-за проведения выборов президента РФ на территории оккупированного Крыма в Верховной Раде предлагают не признавать их результатов и признать Владимира Путина нелегитимным президентом. Об этом говорится в проекте постановления №8153, зарегистрированном в ВР 19 марта. «Не признавать легитимность выборов Президента Российской Федерации их результатов, правовых последствий и актов нелегитимно избранного на эту должность человека», — говорится в законопроекте. Также в проекте постановления предлагают обратиться к Совету Безопасности и Генассамблее ООН с призывом признать результаты выборов в РФ нелегитимными и принять меры относительно принятия соответствующих санкций в отношении каждого лица, причастного к организации выборов в Крыму. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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