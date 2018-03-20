Главе "избиркома" в оккупированном Крыму Михаилу Малышеву грозит до 15 лет лишения свободы, сообщили в прокуратуре Автономной республики Крым. Незаконные выборы в Крыму прошли 18 марта Фото: EPA "Сообщено о подозрении гражданину Украины – так называемому главе незаконно созданной на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым "Избирательной комиссии Республики Крым" в совершении действий, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя, посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также – в государственной измене", – говорится в сообщении.Прокурор АРК Гюндуз Мамедов заявил, что подозреваемый является одним из основных фигурантов в подготовке и проведении всех незаконных выборов в Крыму.За совершение преступлений подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы. С 2010 года "избирательную комиссию" Автономной республики Крым возглавляет Михаил Малышев.Россия аннексировала Крым после незаконного "референдума" 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.В день четвертой годовщины аннексии Крыма – 18 марта 2018 года – Россия провела на захваченном полуострове голосование в рамках президентских выборов. В Крыму и Севастополе за президента РФ Владимира Путина проголосовали более 90% избирателей при явке более 63%, сообщили в Центральной избирательной комиссии РФ. По предварительным данным, явка по стране составила 67,47%. После обработки 99,84% бюллетеней Путин лидирует с 76,66% голосов. 23 февраля Министерство иностранных дел Украины направило внешнеполитическому ведомству РФ ноту протеста по поводу проведения выборов российского президента на территории Крыма. Глава ведомства Павел Климкин пообещал, что Киев будет добиваться санкций для причастных к волеизъявлению.Украина и ее международные партнеры не признают выборы президента России на оккупированном полуострове, заявлял президент Петр Порошенко. Он также выразил надежду, что "в итоговом отчете международной миссии будет четко указано на незаконность проведения российских выборов на территории украинского Крыма".16 марта глава внешнеполитического ведомства ЕС Федерика Могерини заявила, что Евросоюз не признает итоги выборов в Крыму. Она осудила РФ за милитаризацию полуострова и нарушение прав его жителей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки крым республики крыму президента марта Теги: крымский конфликт