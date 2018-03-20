По предварительной информации, есть много пострадавших

"По неподтвержденным данным, по крайней мере один человек погиб и несколько получили ранения в средней школе Great Mills в Мэриленде" , - пишет The Sun .

Ученица школы Молли Дэвис написала в Twitter: "Моя школа находится в очень серьезной опасности, и уже есть кто-то, вероятно, мертв. Пожалуйста, молитесь за нас" .

Great Mills находится примерно в 60 милях к юго-востоку от Вашингтона.

Офис шерифа округа Сент-Мэри подтвердил в Twitter инцидент в школе Great Mills и попросил родителей не приводить детей на занятия. Других подробностей не сообщается.

Напомним, 14 февраля в американском городке Паркленд, штат Флорида, произошла стрельба в средней школе Марджори Стонман Дуглас , жертвами которой стали 17 человек.