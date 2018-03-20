Пока их спасают экологи, активисты и работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В Коломые местные жители почистить пруд от снега и набросали в него солому и корм.

Замерзшие аисты в селе Пукасовцы, Галицком районе Ивано-Франковской области

Также место для перелетных птиц расчистили в городе Глиняны, Львовской области.

В Черновцах спасатели позаботились о сотне аистов, которые вернулись на буковинские водоемы. На ул. Фестивальной разместили близко от места пребывания журавлей солому и насыпали корма.

Белый аист — птица семейства аистовых, ряда аистоподобных. Питаются преимущественно мелкими животными — дождевыми червями, насекомыми, лягушками, мышами, рыбой и иногда падалью. В Украине живут по всей территории. Чаще только гнездятся на столбах электропередач. Также их называют бусьок, боцюн, боцян, гайстер.

В сети опубликовали советы экологического клуба «Край», как спасать птиц:

1. Организуйтесь в небольшую группу и сделайте разведку, нет ли близко от вашего населенного пункта аистов.

2. Если вы найдете их несколько или большую группу птиц, то вам нужно будет оперативно действовать. Кроме того сообщите о месте размещения птиц представителей органов местного самоуправления, учителей местной школы или руководителей общественной природоохранной организации, просто неравнодушных людей. Информируйте других людей об условиях спасения аистов и зовите их на помощь.

3. Не пугайте птиц, не подходите к ним слишком близко. Каждый последующий их полет, подъем в небо, это расход энергии, а это очень опасно для их жизни именно сейчас, потому что они истощены не только перелетом, но и недельной холодной, голодной и снежной погодой.

4. На расстоянии 10-15 м до места расположения птиц очистите небольшой участок ото льда: именно там можно будет спастись большее количество птиц. Нужно выложить на подготовленные места сено, солому, сухие многолетние травы, хворост, мелкие ветви, кукурузные стебли и т.п. Именно на это место вы будете носить птицам пищу.

5. Идеальная пища для аистов — живая пресноводная рыба, или отогретая мороженая рыба, мыши, лягушки, или другое мясо. Кроме того, аисты могут есть все, что едят домашние домашние птицы: зерно, хлеб, вареный картофель и др.

6. Опасно, когда к месту их расположения могут добраться собаки!

7. Если птицы совсем ослаблены (то есть такие, которые не реагируют на движения людей), то их нужно убрать, отогреть и временно разместить в хлевах или других хозяйственных постройках вместе с домашними животными.

14 тыс. журавлей серых сейчас скопились на угодьях биосферного заповедника «Аскания-Нова» в Херсонской области. Об этом сообщает Украинское общество охраны птиц.

«Участок, ни которой находятся журавли, не в состоянии прокормить такую ​​численность, а птицы будут держаться там еще несколько дней. Надеемся, что 5 т кукурузы, которые мы безотлагательно приобрели сегодня в местных хозяйствах, помогут журавлям продержаться до наступления благоприятных условий», — говорится в сообщении.

Жители Коломыи чистят пруд от снега и льда для аистов

Замерзшие аисты в городе Глиняны, что в 50 км от Львова

В заповедник «Аскания Нова» прилетело 14 тыс. перелетных птиц

Спасатели помогают аистам с кормом в Черновицкой обл

Спасатели помогают аистам с кормом в Черновицкой обл

Аисты в селе Пукасовцы, Галицкого района Ивано-Франковской области

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