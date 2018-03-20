Основатель Amazon Джефф Безос обнародовал снимок с роботом-собакой, который буквально за несколько часов стал вирусным и собрал 18 тысяч лайков и тысячи комментариев.

На фото запечатлено, как Безос идет с роботом-собакой SpotMini от Boston Dynamics. Снимок сделали на открытии научно-технической конференции MARS, а затем основатель Amazon разместил его у себя в аккаунте и написал, что "выгуливает своего пса".

Стоит отметить, что SpotMini представляет собой четырехногого робота с клешней-манипулятором вместо головы. С ее помощью машина может открывать двери и брать предметы.

Как сообщал svodka.net ранее, создатель

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