В свете последних президентских выборов в России перспективы страны выглядят отнюдь не радужными.

"Будет происходить деградация", - сказал в интервью "" российский оппозиционер Егор Савин, передает .

"Деградация экономики, деградация социальной сферы, образования, медицины, деградация культурного уровня и прочего. Это будет продолжаться, пока в бюджете не закончатся деньги – как в Советском Союзе, когда кончилось всё. Сегодня платить пенсии – а нет пенсий, нет зарплат, нет ничего, все кончилось", - пояснил он.

"При этом закончится и государство Российская Федерация?" - спросил "Обозреватель". "Я не исключаю, что это может привести к военным конфликтам", - ответил Савин.

В этом контексте он добавил, что не исключает "заварухи" в одном из "нестабильный регионов" - в Чечне или Дагестане, - которые захотят существовать независимо.

Кроме того, оппозиционер не исключил, что "станет вопрос об отделении Сибири".

В этом контексте он заметил: "Россия показала, как надо проводить референдумы. Китай может очень удачно провести референдум на Дальнем Востоке. Проголосуют? Проголосуют. Я не Нострадамус, чтобы загадывать, но пока все идет к этому".

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