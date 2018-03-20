Достаточно трех-четырех игроков в футбольной команде, чтобы обеспечить нужный результат для договорного матча, рассказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону главный редактор журнала "Футбол", член исполкома Федерации футбола Украины Артем Франков. Франков: Что думает аутсайдер? "Мы все равно проиграем, какая разница, с каким счетом? Давайте-ка зарядим против себя" Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com Отвечая на вопрос, сколько можно заработать на футбольных ставках в "договорняке", Франков сказал: "Мы говорили о $300 тыс.? А коэффициент от пяти и выше. Миллион можно снять, полтора миллиона с матча такого рода".По его словам, не все футболисты из команды "в доле"."Как правило, не все. Достаточно трех-четырех игроков, чтобы обеспечить нужный результат… Рассказываю. Идет матч – аутсайдер против фаворита. Что думает аутсайдер? "Мы все равно проиграем, какая разница, с каким счетом? Давайте-ка зарядим против себя". И начинают не играть, а раздвигать ноги и расслаблять булки перед фаворитом. Тот накидывает шесть мячей, заходит тотал больше пяти, а дальше уже коэффициенты: обычная победа – 1,2, победа с разницей в четыре мяча – 2,5..." – рассказал член исполкома ФФУ. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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