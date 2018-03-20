|Рада приняла закон о стратегической экологической оценке
|20.03.2018 16:08
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Его принятие предусмотрено Соглашением об ассоциацииВерховная Рада на утреннем заседании во вторник, 20 марта, приняла во втором чтении и в целом законопроект №6106 о стратегической экологической оценке, который является одним из ключевых требований Соглашения об ассоциации Украины и Европейского Союза.
Фото: 112.ua
За него проголосовали 233 народных депутата.
При этом принятие этого законопроекта растянулось на несколько лет. Еще в октябре 2016 Верховная Рада проголосовала два связанные законопроекты о стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду, но позже президент Петр Порошенко ветировал их.
В мае 2017 года депутаты учли поправки президента к ветированному законопроекта №2009-д об оценке воздействия на окружающую среду, а также заново проголосовали за стратегической экологической оценке в первом чтении. Ко второму чтению законопроект дошел только сейчас.
Цель этого законопроекта - создание механизма СЕО для обеспечения охраны окружающей среды при принятии стратегических решений при долгосрочном планировании. Во СЕО подпадают государственные и местные программы, схемы, планы, стратегии, градостроительная документация. Оценка не распространяется на документы государственного планирования, касающиеся исключительно национальной обороны или чрезвычайных ситуаций; бюджеты, бюджетные программы и финансовые планы, а также на программы экономического и социального развития АР Крым, областей, районов и городов на краткосрочный период.
Оценка воздействия на окружающую среду, которую проголосовали раньше, касается того, как конкретный объект строительства может влиять на природу.
Напомним, в мае 2017 года в Институте Горшенина состоялся круглый стол, на котором представители Верховной Рады и Министерства экологии заявили, что эти два законопроекта - важнейшие из текущего евроинтеграционного повестки дня.
Принятие этих законопроектов предусмотрено Соглашением об ассоциации с ЕС и рядом международных соглашений.
В 2017 году Украина выполнила только 41% задач по Соглашению об ассоциации с ЕС . Самая низкая успеваемость должна Верховная рада - парламент выполнил только 33% от планового количества задач.