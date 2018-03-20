Его принятие предусмотрено Соглашением об ассоциации

За него проголосовали 233 народных депутата.

При этом принятие этого законопроекта растянулось на несколько лет. Еще в октябре 2016 Верховная Рада проголосовала два связанные законопроекты о стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду, но позже президент Петр Порошенко ветировал их.

В мае 2017 года депутаты учли поправки президента к ветированному законопроекта №2009-д об оценке воздействия на окружающую среду, а также заново проголосовали за стратегической экологической оценке в первом чтении. Ко второму чтению законопроект дошел только сейчас.

Цель этого законопроекта - создание механизма СЕО для обеспечения охраны окружающей среды при принятии стратегических решений при долгосрочном планировании. Во СЕО подпадают государственные и местные программы, схемы, планы, стратегии, градостроительная документация. Оценка не распространяется на документы государственного планирования, касающиеся исключительно национальной обороны или чрезвычайных ситуаций; бюджеты, бюджетные программы и финансовые планы, а также на программы экономического и социального развития АР Крым, областей, районов и городов на краткосрочный период.

Оценка воздействия на окружающую среду, которую проголосовали раньше, касается того, как конкретный объект строительства может влиять на природу.

Напомним, в мае 2017 года в Институте Горшенина состоялся круглый стол, на котором представители Верховной Рады и Министерства экологии заявили, что эти два законопроекта - важнейшие из текущего евроинтеграционного повестки дня.

Принятие этих законопроектов предусмотрено Соглашением об ассоциации с ЕС и рядом международных соглашений.