Надежда Савченко уверена, что власть президента собирается ее ликвидировать Народный депутат Надежда Савченко заявляет, что власть президента пытается ее ликвидировать. Об этом она сказала на брифинге 20 марта. «Первый раз я получила предупреждение, что есть приказ с Банковой на мою физическую ликвидацию от Таранова (Андрея, замглавы АП). Вскоре после этого он умер. Второй раз я получила предупреждение от внешней разведки, что есть приказ по моей ликвидации. Опять таки с Банковой. Моя сестра лично ездила общаться с Валерием Кондратюком (бывший начальник Главного управления разведки Минобороны, сейчас — заместитель главы АП), чтобы это остановить. В третий раз меня предупредили, что стою под ликвидацией с Банковой, и назвали подразделение специальных сил, которое будет выполнять эту работу», — заявила Савченко. Источник Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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