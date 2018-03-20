|23 российских дипломата и их семьи покинули посольство в Лондоне (ВИДЕО)
|20.03.2018 16:12
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Дипломатов и их родственников на трех автобусах отвезли в аэропорт, откуда они вылетят в Россию.
23 российских дипломата, о высылке которых объявила Великобритания, 20 марта покинули посольство в Лондоне вместе с членами семей, информирует svodka.net.
Дипломатов и их родственников на трех автобусах отвезли в аэропорт, откуда они вылетят в Россию.
В посольстве РФ автобусы провожали сотрудники, оставшиеся работать в Великобритании.
Накануне отъезда в посольстве РФ был дан особый прием для покидающих страну дипломатов.
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О высылке дипломатов Великобритания объявила 14 марта, обвинив Россию в причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.
Россия обвинения отрицает.
Она пообещала выслать британских дипломатов в качестве ответной меры.