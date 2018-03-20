Дипломатов и их родственников на трех автобусах отвезли в аэропорт, откуда они вылетят в Россию.

23 российских дипломата, о высылке которых объявила Великобритания, 20 марта покинули посольство в Лондоне вместе с членами семей, информирует svodka.net.

Дипломатов и их родственников на трех автобусах отвезли в аэропорт, откуда они вылетят в Россию.

В посольстве РФ автобусы провожали сотрудники, оставшиеся работать в Великобритании.

Накануне отъезда в посольстве РФ был дан особый прием для покидающих страну дипломатов.

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О высылке дипломатов Великобритания объявила 14 марта, обвинив Россию в причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Россия обвинения отрицает.

Она пообещала выслать британских дипломатов в качестве ответной меры.

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