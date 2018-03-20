|Кому в Украине жить хорошо? — блогер
|20.03.2018 16:13
|
Плохо жить в Украине тем, кто почему-то считает, что за несколько лет тут может быть построена «идеальная страна»: с реальной демократией, честной судебной системой и правоохранительными органами, отличным образованием и с низкими налогами и высоким индексом личного счастья у населения.
Никогда этого не будет.
Элита не та, человеческий материал второй свежести зараженный вирусом совка, мордора и ватности…
Гуляй поле, развеселый расп**дец с элементами феодализма, бандитизма, пиратства и казацкого пох*изма, в этом карма Украины, и у кого эта карма совпадает — тому жить на этой территории можно и даже нужно.
Единственная реальная задача страны в мировом контексте — это противостояние Мордору, все остальное фантазии и иллюзии и глупости.
—
Поделитесь статьей с друзьями