Президент Польши Анджей Дуда принял решение не принимать участия в торжественной церемонии открытия чемпионата мира по футболу, который пройдет в Российской Федерации. О соответствующем факте сообщил RMF 24.

"Вчера президент принял решение, что он не будет представлять Польшу на чемпионате мира в России", - заявил руководитель канцелярии лидера страны Кшиштоф Щерский.

Стоит отметить, что в понедельник, 19 марта, глава министерства иностранных дел Исландии Гудлейгур Тор сообщил, что официальные лица страны также допускают возможность бойкота чемпионата мира. Однако позже глава судейского комитета Футбольной ассоциации Исландии Кристинн Якобссон назвал эту информацию неправдивой.

Как сообщал svodka.net.uа, министры и представители королевской семьи Великобритании отказываются от поездки на чемпионат мира по футболу 2018 года, который пройдет на территории Российской Федерации. Причиной такого решения стало отравление бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля.

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