|Боевики нарушили перемирие на Донецком направлении
|20.03.2018 16:24
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Украинские военные огонь не раскрывалиЗа прошедшие сутки боевики российско-оккупационных войск опять не смогли соблюсти "всеобъемлющего перемирия" на линии соприкосновения.
Фото: donbass.ua
Об этом заявил на брифинге спикер Министерства обороны Дмитрий Гуцуляк, пишет "Укринформ".
На Донецком направлении несмотря на относительное затишье, был зафиксирован один прицельный вражеский обстрел: "Вечером, около 19:30, оккупанты вели огонь из стрелкового оружия по защитникам Новогригорьевки. Вследствие вражеского обстрела получил ранение один украинский военнослужащий. Он доставлен в военно-мобильный госпиталя. Состояние здоровье нашего защитника - удовлетворительное".
По словам Гуцуляка, украинские военные, которые сейчас выполняют боевые задачи в районе проведения операции сдерживания и отпора российской вооруженной агрессии, огонь в ответ не открывали и продолжают неуклонно придерживаться объявленного с полуночи 5 марта "всеобъемлющего перемирия" и Минских соглашений.
Представитель МОУ отметил, что ситуация в районе проведения операции находится под контролем наших военнослужащих.
Напомним, 19 марта агрессор совершил два обстрела укреплений Вооруженных Сил Украины. В результате вражеского огня один украинский защитник получил боевую травму.