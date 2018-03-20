Об этом заявил на брифинге спикер Министерства обороны Дмитрий Гуцуляк, пишет " Укринформ ".

На Донецком направлении несмотря на относительное затишье, был зафиксирован один прицельный вражеский обстрел: "Вечером, около 19:30, оккупанты вели огонь из стрелкового оружия по защитникам Новогригорьевки. Вследствие вражеского обстрела получил ранение один украинский военнослужащий. Он доставлен в военно-мобильный госпиталя. Состояние здоровье нашего защитника - удовлетворительное" .

По словам Гуцуляка, украинские военные, которые сейчас выполняют боевые задачи в районе проведения операции сдерживания и отпора российской вооруженной агрессии, огонь в ответ не открывали и продолжают неуклонно придерживаться объявленного с полуночи 5 марта "всеобъемлющего перемирия" и Минских соглашений.

Представитель МОУ отметил, что ситуация в районе проведения операции находится под контролем наших военнослужащих.