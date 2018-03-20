|Цены на нефть преодолели отметку в 66 долларов
|20.03.2018 16:28
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Во вторник нефть умеренно дорожает на фоне напряженности на Ближнем Востоке
Цена на нефть во вторник, 20 марта, по состоянию на 16:00 была такой: на межконтинентальной бирже ICE в Лондоне стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent составила $67.22 (количество контрактов — 147,290), июньские — 67.01 (количество контрактов за день — 123,293). Фьючерсы на американскую нефть марки WTI к этому же времени торговались у отметки — $63.29, июньские фьючерсы — $63.07, информирует svodka.net.
Нью-Йоркская товарная биржа NYMEX:
Brent — 65.05 (апрельские фьючерсы), 64.89 (май)
Финансовый знаток «Экономических известий» отмечает, грейдеры ждут данных о запасах топлива в США. Кроме того, Саудовская Аравия отчиталась о росте экспортных поставок дизельного топлива и бензина в январе до исторического максимума. Стоимость «черного золота» поддерживают новости об обострении конфликта между Саудовской Аравией и Ираном.
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