В Джорджии (США) на берегу было обнаружено тело загадочного морского существа. Об этом сообщает The Daily Star . По данным издания, турист Джефф Уоррен во время круиза по морскому заповеднику успел снять существо на видео. По его словам, он сначала подумал, что это морской котик. Однако когда корабль подплыл ближе к берегу, он понял, что ошибся - у неопознанного существа была длинная шея и маленькая голова. Стоит отметить, что другие туристы усмотрели в животном схожесть "с лохнесским чудовищем". Однако пока что происхождение морского обитателя не установлено. Глава Службы рыбной и дикой природы США Дэн Эш рассказал, что иногда разлагающиеся тела акул могут напоминать внешне плезиозавров. Эти существа, жившие около 199,6-65,5 миллионов лет назад, обладали длинными шеями и маленькими головами. WHAT IS THIS? A man from Waycross, Georgia found his own version of the Loch Ness Monster on Friday while at Wolf Island.



What do you think this is? pic.twitter.com/gSPTJP54X4 — Meilin Tompkins (@MeilinTompkins) 18 марта 2018 г. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



