

Тоталитарная двухпартийная система в США сбрила бы усы американскому Грудинину раньше чем тот успел бы зарегистрироваться.

Запад всячески пытается снизить легитимность прошедших выборов Президента России.

С этой целью перед самыми выборами они там у себя травят беглых шпионов, заявляют о непризнании результатов выборов в Крыму, отказались слать туда своих наблюдателей и делают прочие мелкие пакости. В общем, ведут себя, как типичные брошенки.

Пройдёмся по пунктам. Представитель Российской Федерации в ООН накануне совершенно точно сказал: при расследовании любого преступления нужно всегда спрашивать «Qui prodest?», «Кому выгодно?». Нам за неделю до выборов никаких беглых шпионов, которые уже 8 лет живут в Великобритании, травить явно нет никакого смысла. А вот устроить убогую попытку провокации между западных спецслужб может быть довольно много желающих.

Что касается заявлений «Мы не признаем результатов выборов в Крыму». И что? А если мы заявим, что не признаем результатов выборов, например, на Фолклендских островах? Или на Гибралтаре, исконно испанской территории, незаконно удерживаемой британцами — вот не признаем, и всё. Что это изменит?

Британский парламент станет от этого менее легитимным? Нет. Может самораспустится? Нет. И наоборот действует тот же принцип — признавай, не признавай, а Крым наш и, кхм, не волнует. И Президент будет легитимным, сколько бы кто не гавкал (особенно шавки из бесправных колоний).

Аналогично и про наблюдателей. Ну не пришлёт кто-то наблюдателей, и что? Вот если мы не пришлём наблюдателей на выборы в Техас, это сделает американского президента нелегитимным? Нет. И наоборот результат не изменится.

Присутствие иностранных наблюдателей вообще не является необходимым условием для проведения выборов, нигде в законах не прописано в качестве обязательного и является лишь проявлением нашей доброй воли и открытости. Мы милостиво позволяем им присутствовать, а уж приедут они или нет — это не наши проблемы.

Если же они намекают, что результаты наших выборов кто-то там на Западе должен «утверждать», то на это на днях министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ответил вполне однозначно «Эпоха колониализма закончилась». В отношении России уж точно.

И вообще, какие могут быть претензии к нашим выборам? Кандидат от левых (Сурайкин) есть, кандидат от лево-правых (Грудинин) есть, кандидатов от либералов сразу два (Явлинский и Собчак), кандидат от либеральных демократов (Жириновский) есть, кандидат от бизнеса (Титов) в наличии.

Весь политический спектр представлен в полной мере. В отличие от тех же США с их ущербной двухпартийной системой, где левые не представлены в принципе.

И от Великобритании, где до сих пор сохраняется старый институт монархии, нет Конституции и места в верхней палате парламента передаются по наследству — дикость какая-то.

Так что на сегодняшний день это отсталому и архаичному Западу нужно учиться у России передовым формам демократии.

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