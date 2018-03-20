|Президент Словакии попросил представить новый состав правительства вместо предложенного
|20.03.2018 16:32
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Косичка требует "стабильного правительства"Президент Словакии Андрей Киска отказался назначать предложенный и.о.премьер-министра Петером Пеллегрини состав правительства и попросил представить новое предложение до пятницы.
Андрей Киска. Фото: REUTERS
Об этом сообщает Reuters .
"(Пеллегрини) должен убедить (людей), что новое правительство принесет ожидаемые изменения. Он должен создать стабильное правительство, состав которого, особенно в отношении министерства внутренних дел, сможет снять напряжение в нашем обществе. Я также рассказал о конкретных возражения против его предложения и попросил сделать новое предложение по составу правительства в эту пятницу ", - сказал Косичка.
Напомним, 15 марта премьер-министр Словакии Роберт Фицо подал в отставку после массовых протестов в стране из-за убийства журналистов-расследователей и угрозу новых выборов.
Тело 27-летнего Яна Куцияка и его девушки нашли в их доме в населенном пункте Велка Мача близко от города Трнава, в 50 километрах от Братиславы. Причиной смерти стали огнестрельные ранения: журналисту пуля попала в грудь, его девушке - в голову. По данным полиции, они были убиты между 22 и 25 февраля. Британско-канадский журналист Том Николсон заявил, что к убийству может быть причастен калабрийской мафиозной синдикат "Ндрангета".