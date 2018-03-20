Косичка требует "стабильного правительства"

Об этом сообщает Reuters .

"(Пеллегрини) должен убедить (людей), что новое правительство принесет ожидаемые изменения. Он должен создать стабильное правительство, состав которого, особенно в отношении министерства внутренних дел, сможет снять напряжение в нашем обществе. Я также рассказал о конкретных возражения против его предложения и попросил сделать новое предложение по составу правительства в эту пятницу ", - сказал Косичка.

Напомним, 15 марта премьер-министр Словакии Роберт Фицо подал в отставку после массовых протестов в стране из-за убийства журналистов-расследователей и угрозу новых выборов.