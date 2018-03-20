|Дорогу опытным: Хайди Клум показала, как выглядит в белье в 44 года
|20.03.2018 16:36
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Уроженка Германии, всемирно известная модель Хайди Клум представила пользователям социальной сети свою подтянутую фигуру, обнародовав для подписчиков очередной пикантный видеоролик, в котором женщина, одетая в черное нижнее белье и сапоги на каблуке, кружится на камеру. Соответствующий ролик Хайди опубликовала на своей странице в Instagram.
Комментируя видео, обнародованные 44-летней звездой, многие пользователи отмечают, что они вызывают негативные эмоции. По их словам, в своем возрасте она должна прекратить публиковать откровенные видео и дать дорогу молодым звездам.
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