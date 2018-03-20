Уроженка Германии, всемирно известная модель Хайди Клум представила пользователям социальной сети свою подтянутую фигуру, обнародовав для подписчиков очередной пикантный видеоролик, в котором женщина, одетая в черное нижнее белье и сапоги на каблуке, кружится на камеру. Соответствующий ролик Хайди опубликовала на своей странице в Instagram.

Комментируя видео, обнародованные 44-летней звездой, многие пользователи отмечают, что они вызывают негативные эмоции. По их словам, в своем возрасте она должна прекратить публиковать откровенные видео и дать дорогу молодым звездам.

Как сообщал svodka.net ранее, знаменитая американская певица Бейонсе удивила пользователей Сети экстравагантным золотым платьем , в котором посетила публичное мероприятие. Поклонники певицы оценили ее оригинальный полупрозрачный наряд с длинным пышным шлейфом.Дополнила платье Бейонсе золотыми аксессуарами.

Публикация от Heidi Klum (@heidiklum) 19 Мар 2018 в 8:45 PDT

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