Итак, крупнейшая монополия страны входящей в мировой ТОП-10 по запасам нефти и являющаяся одним из основных наполнителей бюджета этой страны, а по совместительству и спонсором её гибридных реваншистских амбиций установила рекорд по долгам. Как вы понимаете, речь о «Роснефти».

По состоянию на сегодня долг “Роснефти” составляет 4,012 триллиона рублей! Но, помимо чистых долгов у «Роснефти» имеются в наличии отложенные налоговые выплаты и предоплатные контракты которые общим комом наваливаются на монополию бременем в 8,4 трлн рублей!

А теперь самое интересное. На сегодняшний день “Роснефть” оценивается в $58 млрд (при том, что в 2013 она стоила $92 млрд) но общий объем долгов в долларовом эквиваленте составляет $147 млрд.

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И если компания совсем немного поднажмет, то уже очень скором времени её долговые обязательства будут в три раза выше её стоимости и будут составлять почти 50% от ЗВР РФ. Хотя, учитывая тенденцию удешевления компании, не совсем понятно, что раньше произойдет, вырастит долг монополии или она упадет в цене ещё больше.

И в завершении, напомню, что такие монополии как “Роснефть” и “Газпром” являются одними из ведущих колес кремлевской милитаристской машины и чем хуже дела идут у них, тем сильнее буксует этот ржавый УАЗик.

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