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Донька відомої журналістки виграла 50 тисяч на "Розсміши коміка. Діти"
20.03.2018 16:37
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Донька відомої телеведучої Лідії Таран Василина стала учасницею третього сезону гумористичного шоу "Розсміши коміка. Діти" на "1+1".

"Діти постійно тролять. Їхній гумор абсолютно відрізняється від гумору нашого дитинства", - розповіла за кулісами щаслива матуся Лідія Таран.

Дівчинка вперше з'явилася на сцені, втім, зачарувала глядачів жартами про матусю.

"У нас в родині дуже суворе виховання. А кого ще ставлять в кут, якщо ви подивилися інший канал, окрім "1+1"?" - пожартувала Василина та виграла перші 10 тисяч гривень.

"Коли я сказала однокласникам, що мою маму кожен день показують по телебаченню, багато з них подумали, що моя мати – Володимир Зеленський".

"Щодня я дивлюся новини, і коли мама каже: "З вами була Лідія Таран. До нових зустрічей!", мої друзі мовчки йдуть з вечірки".

Дівчинці вдалося виграти 50 тисяч доларів і за кулісами Василина розповіла, що гроші витратить на подорож до США,


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