Внефракционный нардеп Надежда Савченко утверждает, что придумывала сюрреалистические сценарии убийства высшего руководства Украины, чтобы сделать политическую провокацию. Савченко: Я создала сюрреализм. Он заключался не только в гранатах в разные стороны и минометом по куполу Фото: ЕРА Нардеп пояснила, что еще находясь в плену, она общалась с боевиками и россиянами, объясняя им "точку зрения Майдана". И после освобождения из плена эти люди ее нашли."Они сказали, что поняли свою ошибку и готовы подрывать ситуацию на оккупированных территориях изнутри. Служа в армии я общалась и знаю, наверное, больше половины армии. То есть, очень многих военных я знаю. Я также давала присягу беречь государственную тайну. Поэтому вы не услышите фамилий. Я буду говорить всю правду конспиративными именами", – рассказала она.По словам Савченко, в то время, когда боевики пообещали ей сделать "восстание на оккупированной территории", к ней пришел "объект А", которому в Администрации Президента поручили ее физическую ликвидацию."Это не один человек. "Объекта А" я приблизила к себе максимально близко. На "объект А" я вывела людей, которые хотели контактировать, с той стороны. Были проведены определенные спецоперации специальными силами и разными структурами ВСУ. Я старалась всю информацию, которую мне удавалось достать, передавать на пользу Украине СБУ и разные силовые структуры", – продолжила она.Нардеп добавила, что многие из этих "программ" еще ведутся, следовательно она не может их разглашать."У нас есть война спецподразделений и силовых структур. Это вредит Украине, потому что их пытаются колоть между собой. Это никак не помогает Украине. Когда я поняла, что "объект А" вошел со мной в контакт, я попробовала закрутить ситуацию так, чтобы можно было создать в будущем политическую провокацию", – заявила она.По словам Савченко, прокуратура покажет записи с ее встречами с "объектом А" на конспиративных квартирах, военных полигонах и в "серой зоне". А "объект А" помогал ей переходить на оккупированную территорию и возвращаться оттуда, когда она с волонтерами "помогала освобождать пленных"."Объекту А" было интересно фиксировать все, что я делаю. Поэтому я начала создавать сюрреализм. Он заключался в том, что не только как рассказывал Юрий Луценко, гранатами в разные стороны, минометом по куполу. Я рассказывала все самые возможные и невозможные операции, при этом постоянно советуясь с "объектом А", – заявила она.По словам нардепа, "объект А" предлагал ей организовать ликвидацию верхушки украинского государства, а во время обсуждения покушения фиксировал разговоры на "глухой телефон"."Я подбрасывала новые идеи... Коллеги в Верховной Раде посоветовали запустить в фильтровую систему газ и сделать газовую камеру. Такие моменты тоже разрабатывались", – заявила она.15 марта генеральный прокурор Украины Юрий Луценко направил в Раду представления на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко. Он заявил, что нардеп планировала теракт в здании Верховной Рады.В этот же день Ирина Луценко рассказала, что Савченко вывели из сессионного зала парламента из-за "угрозы для окружающих". По словам Луценко, видео по делу Савченко "шокирует все общество".Позже стало известно, что Савченко попросили покинуть парламент несколько нардепов от "Народного фронта", в частности Андрей Тетерук и Андрей Левус. "Украинская правда" писала, что Савченко принесла в Верховную Раду три гранаты и пистолет.19 марта в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предусматривает, что в парламент нардепов будут впускать только через рамки. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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