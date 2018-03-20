|
Внефракционный нардеп Надежда Савченко утверждает, что придумывала
сюрреалистические сценарии убийства высшего руководства Украины,
чтобы сделать политическую провокацию. Савченко: Я создала
сюрреализм. Он заключался не только в гранатах в разные стороны и
минометом по куполу Фото: ЕРА Нардеп пояснила, что еще находясь в
плену, она общалась с боевиками и россиянами, объясняя им "точку
зрения Майдана". И после освобождения из плена эти люди ее
нашли."Они сказали, что поняли свою ошибку и готовы подрывать
ситуацию на оккупированных территориях изнутри. Служа в армии я
общалась и знаю, наверное, больше половины армии. То есть, очень
многих военных я знаю. Я также давала присягу беречь
государственную тайну. Поэтому вы не услышите фамилий. Я буду
говорить всю правду конспиративными именами", – рассказала
она.По словам Савченко, в то время, когда боевики пообещали ей
сделать "восстание на оккупированной территории", к ней пришел
"объект А", которому в Администрации Президента поручили ее
физическую ликвидацию."Это не один человек. "Объекта А" я
приблизила к себе максимально близко. На "объект А" я вывела людей,
которые хотели контактировать, с той стороны. Были проведены
определенные спецоперации специальными силами и разными структурами
ВСУ. Я старалась всю информацию, которую мне удавалось достать,
передавать на пользу Украине СБУ и разные силовые
структуры", – продолжила она.Нардеп добавила, что многие из
этих "программ" еще ведутся, следовательно она не может их
разглашать."У нас есть война спецподразделений и силовых структур.
Это вредит Украине, потому что их пытаются колоть между собой. Это
никак не помогает Украине. Когда я поняла, что "объект А" вошел со
мной в контакт, я попробовала закрутить ситуацию так, чтобы можно
было создать в будущем политическую провокацию", – заявила
она.По словам Савченко, прокуратура покажет записи с ее встречами с
"объектом А" на конспиративных квартирах, военных полигонах и
в "серой зоне". А "объект А" помогал ей переходить на
оккупированную территорию и возвращаться оттуда, когда она с
волонтерами "помогала освобождать пленных"."Объекту А" было
интересно фиксировать все, что я делаю. Поэтому я начала создавать
сюрреализм. Он заключался в том, что не только как рассказывал Юрий
Луценко, гранатами в разные стороны, минометом по куполу. Я
рассказывала все самые возможные и невозможные операции, при этом
постоянно советуясь с "объектом А", – заявила она.По словам
нардепа, "объект А" предлагал ей организовать ликвидацию верхушки
украинского государства, а во время обсуждения покушения фиксировал
разговоры на "глухой телефон"."Я подбрасывала новые идеи... Коллеги
в Верховной Раде посоветовали запустить в фильтровую систему газ и
сделать газовую камеру. Такие моменты тоже разрабатывались", –
заявила она.15 марта генеральный прокурор Украины Юрий Луценко
направил в Раду представления на привлечение к уголовной
ответственности, задержание и арест Савченко. Он заявил, что
нардеп планировала теракт в здании Верховной Рады.В этот
же день Ирина Луценко рассказала, что Савченко вывели из
сессионного зала парламента из-за "угрозы для окружающих". По
словам Луценко, видео по делу Савченко "шокирует все
общество".Позже стало известно, что Савченко попросили покинуть
парламент несколько нардепов от "Народного фронта", в частности
Андрей Тетерук и Андрей Левус. "Украинская правда" писала, что
Савченко принесла в Верховную Раду три гранаты и пистолет.19
марта в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который
предусматривает, что в парламент нардепов будут впускать
только через рамки.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира