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Холодницкий рассматривает выход в отставку
20.03.2018 16:40
Холодницкий рассматривает выход в отставку
Есть данные, что антикоррупционного прокурора заставляют уволиться
Заместитель генпрокурора - Специализированный антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий может подать в отставку по состоянию здоровья.
Холодницкий рассматривает выход в отставку Назар Холодницкий Фото: РБК

Холодницкий готов

До 23 марта Холодницкий находиться в командировке в Брюсселе (Бельгия).

Причиной увольнения является якобы неудовлетворительное состояние здоровья, однако, по информации источника, к такому шагу ХОЛОДНИЦЬКИЙ заставляют.

Сам Холодницкий пока не комментирует эту информацию.

При этом в САП считают такие сведения не более, чем "фейком".

Напомним, в ноябре 2017 ХОЛОДНИЦЬКИЙ госпитализировали с подозрением на инфаркт , однако диагноз не подтвердился. Врачи констатировали у него переутомление.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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