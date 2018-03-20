Ученые создали механическую руку, которая способна переводить произносимые слова на язык жестов. Ее создатель Эрвин Смит отметил, что его разработка «изменит жизнь сообщества глухих» и станет дешевым персональным переводчиком для них.

Смит надеется, что в ближайшем будущем люди смогут носить механическую руку с собой в школу, университет и сделают из него своего рода персонального переводчика. Механизм работы устройства прост: он воспринимает человеческую речь, а затем, переведя ее в текст, проверяет наличие обновлений для языков со только мира. После этого робот может изобразить сказанные предложения языком жестов, информирует svodka.net.

Ученые также отмечают доступность механической руки — она может быть создана с использованием 3D-принтера и ее стоимость в этом случае не превысит 400 фунтов. «То, что мы видим сейчас — это настоящий разрыв и барьер между глухим сообществом и миром; наша разработка может уменьшить его. Количество часов, которое это общество может получить переводчиков — ограничено», — отмечает Смит. Разработчик и раньше описывал свою идею похожим образом — «нечто дешевое, надежное, с возможностью программировать его на разных языках».

Разработчики также рассказали, что сначала они пытались обучить руку показывать символы, а только затем им пришла в голову идея с языком жестов. Для этого им не потребовалось полностью копировать анатомию руки, а лишь внедрить в устройство шестнадцать суставов. Смит и его студенты, которые работали над проектом, надеются, что, в течение пяти лет рука поможет более чем 70 миллионам глухих людей во всем мире, которые полагаются на язык жестов. «Это недорогая роботизированная рука, которая, когда она будет доработана, может изменить жизнь всех людей, которые ее используют», — отмечают они.

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