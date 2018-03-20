Символику террористов "ДНР" и "ЛНР" на футбольных матчах демонстрируют для провокаций, отметило объединение фанатов киевского клуба "Динамо" "Родичі". Фаны "Динамо" потребовали запретить символику террористов на стадионах Фото: EPA (архив) "Болельщики ФК "Динамо Киев" откровенно обеспокоены ситуацией во время спортивных соревнований под эгидой УЕФА в последнее время. На трибунах стадионов регулярно появляется символика, которая неприемлема для цивилизованного общества... Речь идет о символике террористических организаций "ДНР" и "ЛНР", которые захватили часть территории Украины и открыто продолжают свою преступную деятельность", – говорится в письме фанатов, опубликованном в Facebook.Болельщики напомнили, что "ДНР" и "ЛНР" совершили ряд преступлений, а на Донбассе за время вооруженного конфликта погибло более 10 тыс. человек.Они отметили, что деятельность террористов осуждает высшее руководство Украины и международное общество."Необходимость запрета такой символики подтверждается и тем, что на флаги "ДНР" и "ЛНР" используются в том числе для пропаганды терроризма, насилия и свержения демократических и цивилизованных норм, ценностей общества, а также, что немаловажно, их демонстрируют и с целью провоцирования массовых беспорядков на стадионах. При таких условиях подобные действия провоцируют других посетителей стадиона на совершение соответствующих действий, что может привести к беспорядкам на стадионах и за их пределами", – отметили фанаты.Они заявили, что последние матчи, в частности, "Рома" – "Шахтер" и "Стяуа" – "Лацио" "заставляют требовать соответствующей реакции от футбольной власти"."Если же ситуация и в дальнейшем останется без реакции, мы оставляем за собой право реагировать согласно с собственными взглядами и принципами. Учитывая вышесказанное, требуем от ФФУ немедленно обратиться в ФИФА и УЕФА с требованиями внести символику "ДНР" и "ЛНР" в Перечень дискриминационных символов и символики в европейском футболе и запретить их использование на футбольных матчах", – заявили болельщики. https://www.facebook.com/rodychi.dynamo/posts/2074336819248630 Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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