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Фаны киевского "Динамо" требуют запретить символику террористов "ДНР" и "ЛНР" на стадионах
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20.03.2018 16:48
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Символику террористов "ДНР" и "ЛНР" на футбольных матчах
демонстрируют для провокаций, отметило объединение фанатов
киевского клуба "Динамо" "Родичі". Фаны "Динамо" потребовали
запретить символику террористов на стадионах Фото: EPA (архив)
"Болельщики ФК "Динамо Киев" откровенно обеспокоены ситуацией во
время спортивных соревнований под эгидой УЕФА в последнее время. На
трибунах стадионов регулярно появляется символика, которая
неприемлема для цивилизованного общества... Речь идет о символике
террористических организаций "ДНР" и "ЛНР", которые захватили часть
территории Украины и открыто продолжают свою преступную
деятельность", – говорится в письме фанатов, опубликованном в
Facebook.Болельщики напомнили, что "ДНР" и "ЛНР" совершили ряд
преступлений, а на Донбассе за время вооруженного конфликта погибло
более 10 тыс. человек.Они отметили, что деятельность террористов
осуждает высшее руководство Украины и международное
общество."Необходимость запрета такой символики подтверждается и
тем, что на флаги "ДНР" и "ЛНР" используются в том числе для
пропаганды терроризма, насилия и свержения демократических и
цивилизованных норм, ценностей общества, а также, что немаловажно,
их демонстрируют и с целью провоцирования массовых беспорядков на
стадионах. При таких условиях подобные действия провоцируют других
посетителей стадиона на совершение соответствующих действий, что
может привести к беспорядкам на стадионах и за их
пределами", – отметили фанаты.Они заявили, что последние
матчи, в частности, "Рома" – "Шахтер" и "Стяуа" – "Лацио"
"заставляют требовать соответствующей реакции от футбольной
власти"."Если же ситуация и в дальнейшем останется без реакции, мы
оставляем за собой право реагировать согласно с собственными
взглядами и принципами. Учитывая вышесказанное, требуем от ФФУ
немедленно обратиться в ФИФА и УЕФА с требованиями внести символику
"ДНР" и "ЛНР" в Перечень дискриминационных символов и символики в
европейском футболе и запретить их использование на футбольных
матчах", – заявили болельщики.
https://www.facebook.com/rodychi.dynamo/posts/2074336819248630
Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014
года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и
пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и
Луганской областей.
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