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Депутат Яценко проголосовал за шесть депутатов одним махом - ВИДЕО
20.03.2018 16:48
Депутат Яценко проголосовал за шесть депутатов одним махом - ВИДЕО
Яценко проголосовал на шесть пустых креслах подряд
Депутат Антон Яценко из группы "Возрождение" 20 марта голосовал в Верховной Раде сразу по шести народных избранников.
Депутат Яценко проголосовал за шесть депутатов одним махом - ВИДЕО Фото: segodnya.ua

Во время голосования за законопроект №8099 относительно среднесрочного бюджетного планирования Яценко проголосовал на шесть пустых креслах подряд, -  сообщает движение "Честно", демонстрируя Twitter видеозапись.

При этом в зале его подбадривали: «Антон! Давай, Антон!".

"Другие депутаты, в частности из" Народного фронта ", видели нарушения - но просто сидели и смеялись ", - констатирует движение "Честно".

ЧЕСНО@chesno_movement
 

У кнопкодава-рецидивіста з @Vidrodzhennia Яценка з'явились "вболівальники" у @verkhovna_rada Сьогодні під час кнопкодавства за шістьох - йому в залі кричали "Антон! Давай, Антон!" Інші депутати, зокрема з @NarodnyiFront, бачили порушення, але просто сиділи і сміялись.

13:38 - 20 мар. 2018 г.
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В конце концов, правительственный проект закона №8099 - о внесении изменения в раздел VI "Заключительные и переходные положения" Бюджетного кодекса Украины (относительно среднесрочного бюджетного планирования) - не приняли. Депутаты собрали только 215 голосов "за".

Отметим, сегодня Конституционный Суд не готов признать закон неконституционным исключительно через неличное голосования народных депутатов.  

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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