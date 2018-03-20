У кнопкодава-рецидивіста з @Vidrodzhennia Яценка з'явились "вболівальники" у @verkhovna_rada Сьогодні під час кнопкодавства за шістьох - йому в залі кричали "Антон! Давай, Антон!" Інші депутати, зокрема з @NarodnyiFront, бачили порушення, але просто сиділи і сміялись.
|Депутат Яценко проголосовал за шесть депутатов одним махом - ВИДЕО
|20.03.2018 16:48
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Яценко проголосовал на шесть пустых креслах подрядДепутат Антон Яценко из группы "Возрождение" 20 марта голосовал в Верховной Раде сразу по шести народных избранников.
Фото: segodnya.ua
Во время голосования за законопроект №8099 относительно среднесрочного бюджетного планирования Яценко проголосовал на шесть пустых креслах подряд, - сообщает движение "Честно", демонстрируя Twitter видеозапись.
При этом в зале его подбадривали: «Антон! Давай, Антон!".
"Другие депутаты, в частности из" Народного фронта ", видели нарушения - но просто сидели и смеялись ", - констатирует движение "Честно".
В конце концов, правительственный проект закона №8099 - о внесении изменения в раздел VI "Заключительные и переходные положения" Бюджетного кодекса Украины (относительно среднесрочного бюджетного планирования) - не приняли. Депутаты собрали только 215 голосов "за".
Отметим, сегодня Конституционный Суд не готов признать закон неконституционным исключительно через неличное голосования народных депутатов.