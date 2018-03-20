Яценко проголосовал на шесть пустых креслах подряд

Во время голосования за законопроект №8099 относительно среднесрочного бюджетного планирования Яценко проголосовал на шесть пустых креслах подряд, - сообщает движение "Честно", демонстрируя Twitter видеозапись.

При этом в зале его подбадривали: «Антон! Давай, Антон!".

"Другие депутаты, в частности из" Народного фронта ", видели нарушения - но просто сидели и смеялись ", - констатирует движение "Честно".

ЧЕСНО@chesno_movement ЧЕСНО@chesno_movement У кнопкодава-рецидивіста з @Vidrodzhennia Яценка з'явились "вболівальники" у @verkhovna_rada Сьогодні під час кнопкодавства за шістьох - йому в залі кричали "Антон! Давай, Антон!" Інші депутати, зокрема з @NarodnyiFront, бачили порушення, але просто сиділи і сміялись. 8

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В конце концов, правительственный проект закона №8099 - о внесении изменения в раздел VI "Заключительные и переходные положения" Бюджетного кодекса Украины (относительно среднесрочного бюджетного планирования) - не приняли. Депутаты собрали только 215 голосов "за".