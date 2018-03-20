Задержание Николя Саркози — это сугубо про закон или про внутриполитическую борьбу во Франции?

Саркози уже полтора года как не глава крупнейшей партии «Республиканцы», уже больше года как проиграл праймериз и даже не вступил в борьбу с Макроном на прошлых выборах. Более того, сам Саркози в прошлом году сделал комплимент новоизбранному президенту Франци: «Макрон – это я, только лучше», «этот парень невероятен! Он выполняет безупречную [работу]».

Саркози — как минимум, дважды сбитый летчик, если брать две последние президентские кампании Франции. В теории, он, конечно, мог совершить еще один «камбэк», попытку вернуться в большую политику, но все равно это не представляет практически никакой политической угрозы.

Поэтому дело против Саркози — это скорее про равность всех перед законом в цивилизованном мире. Почти все французские политики обвинялись в нелегальном финансировании своих кампаний, и Саркози тут не исключение.

Хотя дело идет, давайте говорить прямо, очень медленно — открыто оно еще в 2013 году, то есть пять лет назад

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Дело не шито белыми нитками, есть реальные доказательства, что его избирательную кампанию 2007 года финансировал в том числе тогдашний руководитель Ливии Каддафи.

Во-первых, в 2011 году сын Каддафи заявил, что его отец выделил более 50 млн евро на предвыборную кампанию Саркози, а в 2012 году были опубликованы документы о связях Каддафи с Саркози (махинации проводились через рекламную фирму «Бигмалион»).

Кроме того, следствию известно, что Саркози и его адвокат использовали мобильники, приобретенные на подставное лицо.

Наконец, в 2016 году по делу допросили бизнесмена, который рассказал, что доставлял из Ливии в МВД Франции, главой которого в тот момент был Саркози, чемоданы с наличными деньгами.

Тут, мне кажется, дело чести, чтобы при президенте-«русофобе» Макроне был вынесен приговор Саркози, который легкомысленно раскидывался заявлениями, что «Крым нельзя упрекать за то, что он выбрал Россию», «у нас [Франции] с Россией общая цивилизация», «я думаю, что нужно снять санкции, у нас довольно проблем, самый сильный должен протянуть руку первым, самый сильный — это Путин» и т.д.

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