В нынешнем, 2018 году, в честь праздника Пасхи - одного из наиболее древних христианских праздников, посвященного Воскресению Иисуса Христа, у жителей Украины будет три выходных дня. Об этом свидетельствует перечень праздничных и нерабочих дней, которые были утверждены в Кодексе законов о труде 2 декабря минувшего года.

В 2018 году окончание поста приходится на 7 апреля, из-за чего Пасха состоится 8 апреля. Украинцам на праздники удастся отдохнуть на протяжении трех дней - субботы, 7 апреля, воскресенья, 8 апреля, а также понедельника, 9 апреля.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, граждане Украины в марте текущего года отдыхали на протяжении четырех дней , которые отработали в субботу, 3 марта. Соответствующее распоряжение правительства "О переносе рабочих дней в 2018 году" было принято Кабинетом министров Украины.

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