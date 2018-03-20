Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура предоставили бывшему замначальнику департамента по расследованию отдельно важных дел в сфере экономики Генпрокуратуры Украины Дмитрию Сусу доступ к материалам уголовного производства. После ознакомления дело будет передано в суд. 13 февраля суд взял его под стражу без права внесения залога Фото: Дмитро Сус / Facebook Установлено, что в течение 2016 года Сус систематически присваивал чужое имущество, в том числе, в крупных размерах, злоупотребляя своим служебным положением.В сообщении говорится, что подозреваемый растратил вещественные доказательства в уголовном производстве в отдельно крупном размере, продав их другим лицам."Речь идет о средствах и имуществе, изъятых подозреваемым в ходе проведения следственных действий в рамках расследования уголовного производства", – говорится в сообщении.По данным следствия, для реализации своих планов Сус привлекал сотрудников своего департамента, правоохранителей и физических лиц."Кроме того, в ходе расследования установлен факт внесения подозреваемым заведомо недостоверных данных в его декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства, за 2015 год. В частности, экс-заместитель руководителя Департамента ГПУ, вопреки требованиям Закона Украины "О предотвращении коррупции", не внес в электронную декларацию сведения о пребывании в его пользовании в течение 2015 года внедорожника Audi Q7", – отметили в НАБУ.В ведомстве добавили, что 16 марта 2018 подозреваемому и его защитникам был предоставлен доступ к материалам уголовного производства, после ознакомления с которыми будет составлен обвинительный акт для дальнейшего направления в суд.25 июля 2017 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали Суса в аэропорту Борисполь. Ему сообщили о подозрении в завладении чужим имуществом в крупных размерах, завладении и растрате чужого имущества, совершенных повторно, представлении заведомо недостоверных сведений в декларации о доходах. Сусу вменяют присвоение более 400 тыс. грн и видеорегистратора.27 июля суд избрал ему меру пресечения в виде двух месяцев домашнего ареста. На Суса надели электронный браслет. По словам руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого, бывшему чиновнику ГПУ грозит лишение свободы на срок свыше 10 лет.7 августа 2017 года Соломенский райсуд Киева арестовал имущество Суса.В январе 2018 года Соломенский суд изменил меру пресечения Сусу с домашнего ареста с обязательным ношением электронного браслета на залог в размере 1,76 млн грн.13 февраля суд взял его под стражу без права внесения залога. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки его департамента уголовного суд украины Теги: политика