Правоохранителям удалось поймать его с поличным

Соответствующее решение суда обнародовано в Едином государственном реестре судебных решений.

Как удалось установить следствию, полковник Главного управления оперативного обеспечения ВСУ Евгений Усков предложил представителям одной из коммерческих структур за 4000 долл. повлиять на командование и помочь заключению с компанией договора на выполнение природовосстановительных работ на одном из объектов ВСУ. Представители компании в свою очередь обратились к правоохранителям. В результате 17 октября 2017 полковника Ускова был задержан с поличным во время получения взятки в сумме 3000 долл.

Суд обязал полковника выплатить штраф в сумме 1500 тысяч рублей, что составляет 25,5 тыс. Грн, и оплатить судебные издержки в размере 3 тыс. Грн.