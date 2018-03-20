|Суд оштрафовал на 25,5 тыс. Грн полковника ВСУ, который получил взятку в 3 тыс. долларов
|20.03.2018 16:56
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Правоохранителям удалось поймать его с поличнымВ Киеве Соломенский районный суд оштрафовал на 25,5 тыс. Грн полковника ВСУ, который получил 3 тыс. Долл. взятки.
Фото: ua.censor.net.ua
Соответствующее решение суда обнародовано в Едином государственном реестре судебных решений.
Как удалось установить следствию, полковник Главного управления оперативного обеспечения ВСУ Евгений Усков предложил представителям одной из коммерческих структур за 4000 долл. повлиять на командование и помочь заключению с компанией договора на выполнение природовосстановительных работ на одном из объектов ВСУ. Представители компании в свою очередь обратились к правоохранителям. В результате 17 октября 2017 полковника Ускова был задержан с поличным во время получения взятки в сумме 3000 долл.
Суд обязал полковника выплатить штраф в сумме 1500 тысяч рублей, что составляет 25,5 тыс. Грн, и оплатить судебные издержки в размере 3 тыс. Грн.
Напомним, в международном аэропорту "Борисполь" правоохранители задержали главного государственного инспектора отдела таможенного оформления аэропорта киевской таможни Государственной фискальной службы и главного государственного инспектора второго отдела оперативного реагирования управления противодействия таможенным правонарушениям киевской таможни.