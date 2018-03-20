Военный знаток Алексей Арестович заявил, что на Западе до конца не понимаю, что из себя на самом деле представляет нынешний политический режим в России.

«Я пару раз был на международных западных форумах, пытался объяснить людям, с кем мы имеем дело и как мыслит нормальный офицер КГБ, особенно который пришел к власти в такой большой стране, как Россия, и имеет неограниченные ресурсы для выполнения своих «хотелок», большую рану в душе, связанную с распадом Советского Союза, и 70 лет, когда уже, по сути, нечего терять. Они говорят: «Вы преувеличиваете. Вы накручиваете. Это не так. Просто он преследует свои интересы. Да, он отравил парочку людей, применил химоружие в центре Лондона, но то такое. Порешаем. Ведь есть интересы, взаимная система», — сказал Арестович, информирует svodka.net.

Он подчеркнул, что лишь немногие на Западе адекватно воспринимают угрозу со стороны Кремля.

«Мне хочется их всегда нежно гладить по головке и говорить: «Все образуется, не переживайте, все будет хорошо. Конечно, Россия одумается». Единицы на Западе понимают, что происходит. Остальные тоже это понимают, но не хотят и не могут это признать. А мы это должны понимать гораздо лучше», — констатирует военный знаток.

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