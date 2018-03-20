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Рада приняла постановление о международной ответственности РФ за вооруженную агрессию против Украины
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20.03.2018 17:04
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Парламент определил комплекс мер по подготовке претензий Украины к
государству-агрессору. Парламент рекомендует президенту, Кабмину и
правоохранительным структурам готовить перечень претензий к РФ
Фото: iportal.rada.gov.ua Верховная Рада 229 голосами приняла
постановление № 5463 о комплексе неотложных мер по практической
реализации международно-правовой ответственности России за
вооруженную агрессию против Украины, передает корреспондент
издания "ГОРДОН".Проект постановления был внесен еще в 2016
году, но был отправлен на доработку.Рада рекомендовала президенту
Украины:
Кабинету Министров Украины поручается:
- обеспечить разработку единой обобщенной правовой позиции
Украины по реализации международно-правовой ответственности РФ за
вооруженную агрессию против Украины;
- создать межведомственный орган, ответственный за подготовку
консолидированной претензии Украины как государства, подвергшейся
агрессии, к Российской Федерации как государству-агрессора.
Генеральной прокуратуре Украины, Службе безопасности Украины и
Министерству обороны рекомендуется создать единую базу данных
доказательств совершения акта агрессии Российской Федерацией против
Украины, совершения военных преступлений против человечности,
которые привели к отдельно тяжким последствиям.Вооруженный конфликт
на востоке Украины начался в 2014 году. Россия отрицает свое
участие в нем.
- всесторонне помогать созданию и эффективной работе
межведомственного органа, ответственного за подготовку
консолидированной претензии Украины к РФ;
- разработать методику определения ущерба и объема убытков,
причиненных Украине вооруженной агрессией Российской
Федерации;
- разработать и внести в Верховную Раду законопроект о реестре
физических и юридических лиц, пострадавших от вооруженной агрессии
РФ;
- продолжить и расширить использование механизма Европейского
суда по правам человека с целью реализации международно-правовой
ответственности Российской Федерации.
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