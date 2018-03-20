Парламент определил комплекс мер по подготовке претензий Украины к государству-агрессору. Парламент рекомендует президенту, Кабмину и правоохранительным структурам готовить перечень претензий к РФ Фото: iportal.rada.gov.ua Верховная Рада 229 голосами приняла постановление № 5463 о комплексе неотложных мер по практической реализации международно-правовой ответственности России за вооруженную агрессию против Украины, передает корреспондент издания "ГОРДОН".Проект постановления был внесен еще в 2016 году, но был отправлен на доработку.Рада рекомендовала президенту Украины: обеспечить разработку единой обобщенной правовой позиции Украины по реализации международно-правовой ответственности РФ за вооруженную агрессию против Украины;

создать межведомственный орган, ответственный за подготовку консолидированной претензии Украины как государства, подвергшейся агрессии, к Российской Федерации как государству-агрессора. Кабинету Министров Украины поручается: всесторонне помогать созданию и эффективной работе межведомственного органа, ответственного за подготовку консолидированной претензии Украины к РФ;

разработать методику определения ущерба и объема убытков, причиненных Украине вооруженной агрессией Российской Федерации;

разработать и внести в Верховную Раду законопроект о реестре физических и юридических лиц, пострадавших от вооруженной агрессии РФ;

продолжить и расширить использование механизма Европейского суда по правам человека с целью реализации международно-правовой ответственности Российской Федерации. Генеральной прокуратуре Украины, Службе безопасности Украины и Министерству обороны рекомендуется создать единую базу данных доказательств совершения акта агрессии Российской Федерацией против Украины, совершения военных преступлений против человечности, которые привели к отдельно тяжким последствиям.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в 2014 году. Россия отрицает свое участие в нем. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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