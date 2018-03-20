|Украинская авиакомпания заказала пять Boeing 737 Max за $624 млн
|20.03.2018 17:04
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"В украинской авиации сделок такого масштаба не было на протяжении последних 10 лет"Украинская авиакомпания SkyUp заявила о подписании контракта с Boeing на поставку пяти самолетов Boeing 737 Max общей стоимостью 624 млн долларов.
Фото: skyup.aero
Контракт предусматривает поставку двух Boeing 737 Max 8 и трех Boeing 737 Max 10 с возможностью дозаказа еще пяти самолетов, - говорится в пресс-релизе.
Таким образом, в 2023-2024 годах в SkyUp может появиться до десяти самолетов.
"В украинской авиации сделок такого масштаба не было на протяжении последних 10 лет. SkyUp Airlines является первой авиакомпанией в Украине, что подписала договор на поставку самолетов нового поколения Boeing 737 MAX и внесла первый транш", - заявили в авиакомпании.
Профильное издание ЦТС сообщает, что сегодня флот SkyUp Airlines состоит из трех самолетов Boeing 737 Next Generation - два воздушных судна 2013 года выпуска и еще один самолет Boeing 737-700NG 2002 года.
Авиакомпания планирует начать полеты в апреле 2018 года. Сначала это будут чартеры, а с середины лета состоятся первые регулярные рейсы по маршрутам Киев-Одесса и Харьков-Одесса.