"В украинской авиации сделок такого масштаба не было на протяжении последних 10 лет"

Контракт предусматривает поставку двух Boeing 737 Max 8 и трех Boeing 737 Max 10 с возможностью дозаказа еще пяти самолетов, - говорится в пресс-релизе .

Таким образом, в 2023-2024 годах в SkyUp может появиться до десяти самолетов.

"В украинской авиации сделок такого масштаба не было на протяжении последних 10 лет. SkyUp Airlines является первой авиакомпанией в Украине, что подписала договор на поставку самолетов нового поколения Boeing 737 MAX и внесла первый транш", - заявили в авиакомпании.

Профильное издание ЦТС сообщает, что сегодня флот SkyUp Airlines состоит из трех самолетов Boeing 737 Next Generation - два воздушных судна 2013 года выпуска и еще один самолет Boeing 737-700NG 2002 года.