В Украине из-за сложных погодных условий объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщает Укравтодор со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

"До конца суток 20 марта в Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях сильный снег, в Херсонской, Запорожской и Донецкой областях гололед", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в среду, 21 марта, ночью и утром в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях ожидается сильный снег и метели. В то же время в южных, центральных и восточных областях порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

Как сообщал svodka.net, в Одессе из-за ухудшения погодных условий задержали некоторые рейсы .

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