Певица Юлия Думанская ждет первенца. Этот материал можно прочитать
и на украинском языке Думанская: Наш папа говорит, что он художник
и у него очень хорошо получаются дочери, следовательно ждем еще
одну дочь Фото: Юлия Думанская / Facebook "Наш папа говорит, что он
художник и у него очень хорошо получаются дочери, следовательно
ждем еще одну дочь", – заявила она.Муж Думанской –
львовский бизнесмен Григорий Козловский.26-летняя Думанская моложе
жена на 20 лет.Юлия Думанская и Григорий Козловский поженились 14
февраля 2018 года.Для Думанской ребенок от Козловского будет
первым. У него есть три дочери от предыдущего брака.
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