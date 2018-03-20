Президент Республики Польша Анджей Дуда и ряд других чиновников страны приняли решение отказаться от поездки в Россию на чемпионат мира по футболу 2018 года. Об этом сообщил глава администрации Дуды Кшиштоф Щерски.

«Есть очень важная информация – накануне президент принял решение, что не будет участвовать как представитель Польши на чемпионате мира по футболу в России. Пока что мы говорим о церемонии открытия турнира, за которой будем следить из какой-то другой страны. Поменяется ли ситуация в случае успешного выступления нашей сборной? Мы просто держим кулаки за наших футболистов», – приводит слова Щерски RMF24, информирует svodka.net.

Сам Анджей Дуда впоследствии подтвердил эту информацию. «Польская команда, наша сборная, не принимает участия в матче-открытии. Поэтому, думаю, для всех бесспорно, что как президент Польши, я если и выберусь на какую-то игру, то она будет с участием наших ребят. Надеюсь, это будет финал», – цитирует главу РП Onet.pl.

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