|Российский "Сбербанк" считает, что Крым - это Украина: опубликована карта
|20.03.2018 17:17
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Российский "Сбербанк" на одной из карт в своей "Стратегии 2020" обозначил территорию оккупированного Россией Крыма как украинскую.
Соответствующий отчет банка доступен передает
Стоит отметить, что на карту с украинским Крымом бурно отреагировали в сети.
"Сбербанк" тут на днях выкатил стратегию развития 2020: если не можешь определиться, чей Крым, прикрой его меткой. Хотя, если присмотреться - все же "Сбер" считает, что украинский. В честь чего тогда праздник вчера (18 марта, - ред.) был по всей стране?" - говорится на странице "Лентач" в Twitter.
"Спасибо, "Сбер", "По ходу, Крым никому не нужен", "Также его считают украинским все российские мобильные операторы и авиаперевозчики"," Крым наш!!! Но не совсем", - пишут в интернете.
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