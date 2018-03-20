Для ограничения «Северного потока-2» необходимо воспользоваться предусмотренными законодательством санкционными возможностями.

39 сенаторов США направили в министерство финансов и Государственный департамент письмо с призывом активизировать усилия по противодействию реализации проекта «Северный поток-2″, используя санкционные инструменты, сообщает пресс-служба НАК «Нафтогаз Украины».

Сенаторы обратили внимание на усиление опасности российского монополизма на энергетическом рынке ЕС. По мнению американских законодателей, развитие инфраструктурных проектов «Газпрома» в Европе превращается в продолжение агрессивной внешней политики России. Выражая обеспокоенность из-за растущих угроз для энергетической безопасности союзников США в Европе, сенаторы призывают американское правительство шире использовать для противодействия «Северному потоку-2» предусмотренные законодательством санкционные возможности.

В своем письме сенаторы отмечают, что статья 232 закона о санкциях дает администрации президента дополнительный инструмент для определения американских и иностранных юридических лиц, поддерживающих расширение почти монопольной роли «Газпрома» в поставках энергоресурсов союзникам США, и применения к ним санкций.

«Очевидно, что Кремль использует «Газпром», чтобы оказывать политическое давление и сеять раздор между правительств суверенных европейских стран, что недопустимо. Россия пытается использовать это влияние, чтобы поколебать трансатлантическое единство в вопросе продолжения санкций, призванных заставить Россию прекратить незаконную агрессию в Украине и выполнять Минские соглашения, с которыми она согласилась, однако продолжает их нарушать. Конгресс рассматривает закон о санкциях как инструмент, с помощью которого власть будет поддерживать энергетическую безопасность Европы, и мы призываем Администрацию внимательно изучить возможности применения санкций для достижения этой цели. Этот год будет решающим в судьбе «Северного потока-2». Мы должны доказать нашим европейским союзникам, что решительно поддерживаем их энергетическую независимость, и что «Северный поток-2″ негативно повлияет на их долгосрочные интересы», — отмечают сенаторы.

Сенаторы в своем обращении также прямо указывают на угрозу достройки «Северного потока-2» для экономики Украины и других стран-транзитеров Центральной и Восточной Европы. Также, по их мнению, прекращение транзита российского газа по территории Украины позволит РФ значительно активизировать полномасштабный военный конфликт на востоке Украины.

39 сенаторов США направили в министерство финансов и Государственный департамент письмо с призывом активизировать усилия по противодействию реализации проекта «Северный поток-2», используя санкционные инструменты, сообщает пресс-служба НАК «Нафтогаз Украины», информирует svodka.net.

Сенаторы обратили внимание на усиление опасности российского монополизма на энергетическом рынке ЕС. По мнению американских законодателей, развитие инфраструктурных проектов «Газпрома» в Европе превращается в продолжение агрессивной внешней политики России. Выражая обеспокоенность из-за растущих угроз для энергетической безопасности союзников США в Европе, сенаторы призывают американское правительство шире использовать для противодействия «Северному потоку-2» предусмотренные законодательством санкционные возможности.

В своем письме сенаторы отмечают, что статья 232 закона о санкциях дает администрации президента дополнительный инструмент для определения американских и иностранных юридических лиц, поддерживающих расширение почти монопольной роли «Газпрома» в поставках энергоресурсов союзникам США, и применения к ним санкций.

«Очевидно, что Кремль использует «Газпром», чтобы оказывать политическое давление и сеять раздор между правительств суверенных европейских стран, что недопустимо. Россия пытается использовать это влияние, чтобы поколебать трансатлантическое единство в вопросе продолжения санкций, призванных заставить Россию прекратить незаконную агрессию в Украине и выполнять Минские соглашения, с которыми она согласилась, однако продолжает их нарушать. Конгресс рассматривает закон о санкциях как инструмент, с помощью которого власть будет поддерживать энергетическую безопасность Европы, и мы призываем Администрацию внимательно изучить возможности применения санкций для достижения этой цели. Этот год будет решающим в судьбе «Северного потока-2». Мы должны доказать нашим европейским союзникам, что решительно поддерживаем их энергетическую независимость, и что «Северный поток-2″ негативно повлияет на их долгосрочные интересы», — отмечают сенаторы.

Читайте: На пляже США найдено загадочное морское существо (ВИДЕО)

Сенаторы в своем обращении также прямо указывают на угрозу достройки «Северного потока-2» для экономики Украины и других стран-транзитеров Центральной и Восточной Европы. Также, по их мнению, прекращение транзита российского газа по территории Украины позволит РФ значительно активизировать полномасштабный военный конфликт на востоке Украины.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира