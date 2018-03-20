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Верховная Рада запретила пускать в здания органов власти людей с оружием
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20.03.2018 17:28
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Вход в помещения органов государственной власти с любым оружием и
боеприпасами запрещен даже народным депутатам. По инициативе главы
Верховной Рады Андрея Парубия принят законопроект о недопуске в
здания госорганов людей с оружием Фото: iportal.rada.gov.ua Как
передает корреспондент издания "ГОРДОН", инициативу спикера Рады
Андрея Парубия поддержали 263 народных депутата.Документ запрещает
вход в здания, где работают Рада, президент, Кабинет Министров,
другие органы власти, лицам с холодным и огнестрельным оружием,
взрывчатыми веществами, средствами подрыва, боеприпасами всех видов
и образцов, учебными или имитационными боеприпасами,
легковоспламеняющимися веществами, пиротехническими средствами.При
этом из текста законопроекта был с голоса исключен пункт о запрете
проноса отравляющих и сильнодействующих веществ.Один из соавторов
проекта закона Сергей Соболев из фракции "Батьківщина" говорил
19 марта, чтоподобные нормы являются "мировой практикой" и не
нарушают право народного депутата на неприкосновенность."Этот
законопроект узаконивает прохождение через рамку народных
депутатов, как это делается в аэропортах ради безопасности", –
сказал он.15 марта нардеп от Блока Петра Порошенко Ирина Луценко
рассказала, что нардепа Надежду Савченко вывели из сессионного
зала парламента из-за "угрозы для
окружающих". "Украинская правда" писала, что
Савченко принесла в Верховную Раду три гранаты и пистолет.
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