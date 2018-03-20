Верховная Рада Украины приняла проект закона № 8155 "О внесении изменений в закон Украины "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц", который запрещает входить в парламент с оружием. Данный законопроект поддержали 263 народных депутата.

Документ предусматривает введение запрета на ношение оружие в зданиях, где работает парламент, правительство, президент Украины и другие органы государственной власти. Вместе с тем, право ношения оружия оставляется за сотрудниками государственной охраны и ведомств, обеспечивающих безопасность в указанных зданиях.

Стоит отметить, что запрещены все виды оружия и боеприпасов, а также имитационное и учебное вооружение.

Проект закона предоставляет субъектам, осуществляющим охрану органов государственной власти, полномочия для обеспечения режима безопасности, предусмотренного для таких органов.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий подчеркнул, что для контроля наличия у лиц, в том числе народных депутатов, запрещенных к проносу предметов, предлагается испытывать всех посетителей при помощи металлических рамочных металлодетекторов.

"Народный депутат, несмотря на свой статус, проходит сквозь рамку (на входе в парламент, - ред.) и если рамка показывает, что у него есть оружие, он должен его оставить в сейфах на входе, которые находятся под надзором представителей УГО и только после этого может заходить в парламент", - отметил Парубий.

Как сообщал svodka.net, народный депутат Украины Андрей Билецкий заявил, что рамки металлоискателей в Верховной Раде бессмысленны , поскольку депутаты имеют неприкосновенность, и смогут приносить с собой оружие.

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